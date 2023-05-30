Milletvekillerinin yemin tarihi belli oldu

Milletvekilleri, 2 Haziran Cuma günü 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı'nın açılışında yemin edecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğü’ne göre, Yüksek Seçim Kurulunun milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00’te çağrısız toplanacak.

Yeni yasama döneminin ilk birleşiminde milletvekilleri yemin edecek. Genel Kurulun ilk birleşimini, MHP Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli’nin, en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olarak yönetmesi bekleniyor.

GEÇİCİ DİVAN

TBMM Geçici Başkanlık Divanı’nda ise AKP Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AKP Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AKP Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, AKP İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan ile Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın görev yapacak.

Geçici Başkanlık Divanı, TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı seçimine kadar görev yapacak.

İLK YEMİNİ BAHÇELİ EDECEK

Geçici Meclis Başkanı Bahçeli’den başlamak üzere milletvekilleri kürsüden yemin edecek.

Milletvekilleri, Anayasa’da yer alan “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet’e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa’ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim” şeklindeki yemini ederek görevlerine başlayacak.

Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edebilecek.

Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak. (AA)

İlginizi Çekebilir YSK Başkanı: Milletvekili kesin sonuçları için dosyaları görüşeceğiz

İlginizi Çekebilir Şanlıurfa’da YSP milletvekili ve HDP'lilere saldırı