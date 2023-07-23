Minibüs kazasında ölü sayısı 7’ye çıktı
Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı yediye çıktı.
Afyonkarahisar-Konya karayolu, Pınarkaya köyü yakınlarında dün saat 18.00 sıralarında, tarım işçilerini taşıyan B.K. yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole girerek ağaçlara çarptı ve devrildi.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Maalesef, minibüsteki S.A. (15), Ü.C.A. (19), G.B. (60), M.C. (65), N.T. (63) ve H.K.’nin (51) hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü ile araçtaki 14 kişi ise çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Bu sabah Bolvadin Devlet Hastanesi’nde tedavi gören P.B. (60) de hayatını kaybetti. (DHA)