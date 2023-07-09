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Miras kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 4 ölü, 2 yaralı

İstanbul Pendik'te aile arasında çıktığı iddia edilen miras kavgasında, silahlı bir kişi tarafından ateş edilmesi sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 00:43 - 09 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Miras kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 4 ölü, 2 yaralı

Pendik Çamlık mahallesinde miras konusunda anlaşmazlık yaşayan aile bireyleri arasında kavga çıktı.

SİLAHI ÇEKİP PEŞ PEŞE ATEŞLEDİ

Kavganın büyümesiyle silahlı bir kişi, tartıştığı aile bireylerine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

SİLAHLI SALDIRGAN YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin, olayın ardından silahla ateş eden kişiyi yakaladığı öğrenildi. (DHA)

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