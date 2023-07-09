Miras kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 4 ölü, 2 yaralı
İstanbul Pendik'te aile arasında çıktığı iddia edilen miras kavgasında, silahlı bir kişi tarafından ateş edilmesi sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Pendik Çamlık mahallesinde miras konusunda anlaşmazlık yaşayan aile bireyleri arasında kavga çıktı.
SİLAHI ÇEKİP PEŞ PEŞE ATEŞLEDİ
Kavganın büyümesiyle silahlı bir kişi, tartıştığı aile bireylerine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.
SİLAHLI SALDIRGAN YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin, olayın ardından silahla ateş eden kişiyi yakaladığı öğrenildi. (DHA)