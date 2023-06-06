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MİT Başkanı İbrahim Kalın, görevi devraldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı olarak atanan İbrahim Kalın, törenle görevi Hakan Fidan'dan devraldı.

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MİT Başkanı İbrahim Kalın, görevi devraldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı görevine atanan İbrahim Kalın, düzenlenen törenle görevi Hakan Fidan’dan devraldı.

MİT’ten yapılan bilgilendirmede, “Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığında bugün gerçekleştirilen devir teslim töreninde Sayın İbrahim Kalın, başkanlık görevini Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’dan devralmıştır” denildi. (DHA)

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