MİT bir ismi daha etkisiz hale getirdi
PKK/YPG'nin Ayn El Arab sorumlularından 'Karker Andok' kod adlı Mutlu Kacar, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.
Suriye'de, harekât bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerimize yönelik eylem talimatları veren PKK/YPG Suriye/Ayn El Arab sorumlularından Karker Andok kod Mutlu Kacar,, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Karker Andok kod Mutlu Kacar,, Suriye/Tel Rıfat'ta faaliyet yürütürken, 24.07.2021'de Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'nde görev yapan güvenlik güçlerimize ait konvoya geçekleştirilen eylemin talimatını vermişti.
Mutlu Kacar,'ın talimat verdiği eylem sonucunda Astsubay Çavuş Fatih GÜNEY ve Onbaşı Emrah ARSLAN şehit olmuştu.