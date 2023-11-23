MİT operasyonuyla yakalanmıştı, İstanbul’a getirildi
FETÖ soruşturması kapsamında İzmir’de yakalanan, kapatılan Zaman Gazetesi’nin eski Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış, İstanbul’a getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İzmir Emniyeti, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün önemli bir operasyona imza attı.
Zaman Gazetesi'nin eski Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış, Çeşme'de saklandığı adresten çıktığı sırada yakalandı.
İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce hakkında arama kararı olan Kamış, Çeşme Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
İSTANBUL’A GETİRİLDİ
FETÖ’nün üst düzey isimleri arasında olduğu belirtilen Mehmet Kamış, İzmir Emniyetindeki işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul‘a gönderildi.
İstanbul TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerinin teslim aldığı şüphelinin bugün adliyeye gönderileceği belirtildi.