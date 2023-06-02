‘MİT’e alacağız’ yalanıyla cinsel istismar olayında yeni karar
Konya'da lise öğrencisi G.A.'nın (17), 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) memur olarak alacağız' diyerek kandırılıp, elektrik ustası Ahmet Mandal'ın (35) cinsel istismarına uğramasına ilişkin davada tutuklanan okul müdürleri Harun Avcu (57) ile Asuman Sahar Koleri'nin (48), Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü idari soruşturma kapsamında memurluktan ihraç edildiği ortaya çıktı.
Konya’da lise öğrencisi G.A.’nın cinsel istismara uğraması ile ilgili şüpheliler hakkında savcılık soruşturması tamamlandı. Ahmet Mandal, Harun Avcu, Asuman Sahar Koleri hakkında ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçlarından 37’şer yıla kadar hapis; tutuksuz sanıklar A.A., M.K., B.K., H.K. içinse ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçlarından hapis cezası istendi.
Milli Eğitim Bakanlığı da okul müdürleri hakkında idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3 hafta önce Harun Avcu ile Asuman Sahar Koleri’nin Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nca memurluktan ihraç edildiği ortaya çıktı. (DHA)