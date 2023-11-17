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MİT’ten nokta operasyon: PKK’nın Suriye ideolojik alan sorumlusu öldürüldü

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye ideolojik alan sorumlusu terörist Ali Subaşı'yı, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

Yayınlanma: 10:00 - 17 Kasım 2023 Güncellenme:
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MİT’ten nokta operasyon: PKK’nın Suriye ideolojik alan sorumlusu öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG’nin ideolojik alan sorumlusu İdris Serhat kod adlı terörist Ali Subaşı’yı Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

Terörden arananlar listesinde kaydı bulunan ve terör örgütünün kurulduğu dönemde örgüte katılan Subaşı’nın, Irak ve Suriye’deki sözde üst düzey yöneticilerle yakın ilişkisi bulunduğu ve bölücü örgütün ideolojisini kadrolara aktarmakla görevli olduğu belirlendi.

Örgütten kaçmaya çalışanları tekrar örgüte kazandırmaya yönelik faaliyetleri bulunan Subaşı’nın yerini tespit eden MİT, Suriye’nin kuzeyindeki nokta operasyonla teröristi etkisiz hale getirdi.

‘HASTALIKTAN ÖLDÜ’ PROPAGANDASI YAPILDI

Terörist Subaşı’nın, Türkiye, İran ve Irak’ta faaliyetlerde bulunduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sırasında bu bölgenin sözde sorumluları arasında yer aldığı belirlendi. PKK’nın, örgüt içinde, terörist Subaşı’nın MİT tarafından etkisiz hale getirildiğini gizleyerek kronik rahatsızlığı nedeniyle öldüğü propagandasını yaptığı da tespit edildi. (AA)

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