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MİT’ten Suriye’de IŞİD operasyonu

MİT'in Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda eylem hazırlığındaki 3 IŞİD'li terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

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MİT’ten Suriye’de IŞİD operasyonu

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