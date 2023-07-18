MKE fabrikasında patlama
Ankara'da Makine Kimya Endüstrisi'ne ait Kapsül Fabrikası'nda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre dört işçi yaralandı.
Ankara’nın Mamak ilçesinde bağlı Kayaş’ta bulunan Makine Kimya Endüstrisi’ne (MKE) Kapsül Fabrikası’nda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre dört işi yaralandı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
10 Haziran’da da Ankara’nın Elmadağ ilçesinde, yine MKE’ye ait Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası’nda meydana gelen patlamada 5 işçi hayatını kaybetmişti.