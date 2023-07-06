MSB: 1 Ocak’tan bu yana 794 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Ocak’tan bu yana terörle mücadelede 19'u büyük çaplı 320 operasyon düzenlendiğini, 794 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığının faaliyetlere ilişkin bugün düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, şu bilgiler paylaşıldı:

* 1 Ocaktan itibaren terörle mücadele harekatı bölgesinde 19’u büyük, 301’i orta çaplı olmak üzere 320 operasyon icra edilerek 21’i son bir haftada olmak üzere 794 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil 38 bin 137 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

* 1 Ocaktan itibaren hudutlarımızda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 bin 736 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 174ü FETÖ mensubu olmak üzere 268i teröristtir. 118 bin 425 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

* Suriye’de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerimiz sonucunda; 470 binden fazlası İdlibe olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönmüştür.

* Tahıl Koridorunda 32 milyon tondan fazla tahıl, binden fazla gemiyle Ukrayna limanlarından taşınarak dünya pazarlarına ulaşmıştır.

* FETÖ ile mücadelede 15 Temmuz 2016dan bugüne kadar 24 bin 195 personel ihraç edilmiştir. 363 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak-30 Haziran 2023 tarihleri arasında; 1 personel ihraç edilmiş, 446 personel göreve iade edilmiş, 199 emekli personelin rütbesi/unvanı geri iade edilmiştir.

* Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

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