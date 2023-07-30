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MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi” denildi. (DHA)

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