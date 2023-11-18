MSB: 2 PKK’lı terörist teslim oldu
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'da teslim olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin Habur’daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır.” (AA)