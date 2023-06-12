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MSB: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yönelik saldırısına karşılık verildiğini, 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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MSB: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de aralarında olduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12’ye yükseldiği belirtildi. (AA)

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