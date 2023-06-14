MSB duyurdu: Tel Rıfat ve Münbiç’te 41 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) açıklanan ve Suriye’nin kuzeyinde 41 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

Teröristlerce hafta sonu Kilis’in Öncüpınar bölgesine gerçekleştirilen roketli saldırıların ardından Mehmetçik tarafından başlatılan operasyonun kapsamı genişletildi.

Bu kapsamda Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde terör örgütü PKK/YPG üyelerine ait hedefler belirlendi. Kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan operasyona SİHA’lar da destek verdi.

İlk belirlemelere göre yapılan atışlar sonucu 41 terörist etkisiz hale getirildiği operasyonda, yerli ve milli üretim mühimmatlarla terör örgütüne ait aralarında sözde karargah, barınak ve sığınakların da yer aldığı çok sayıda hedefin vurulduğu öğrenildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Öncüpınar’a gerçekleştirilen roketli saldırıları planlayan teröristlerin de olduğu değerlendirilirken operasyonlar sonucu hafta sonundan bu yana Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53’e yükseldi. (AA)

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