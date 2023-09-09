MSB: İftiraları atanlar en hafif tabiriyle gaflet ve dalalet içinde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iftiralarla ilgili açıklama' başlığıyla yaptığı paylaşımda "Terör örgütlerinin insanlık dışı saldırılarına tepki koyamayanlar terör örgütünün farklı konulardaki alçakça yalanlarını sahiplenerek kahraman ordumuza iftira atmaya çalışmaktadırlar. Bu iftiraları atanlar, bunlara alet olanlar en hafif tabiriyle gaflet ve dalalet içindedirler" dedi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik iftiralarla ilgili açıklama’ başlığıyla bir açıklama yayınladı.

“KAHRAMAN ORDUMUZA İFTİRA ATMAYA ÇALIŞMAKTADIRLAR”

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* “Asil milletimizin bağrından çıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin huzur ve güvenliği ile bölgemizin, dünyanın ve tüm insanlığın barış ve istikrarına katkı sağlamak için tüm terör örgütlerine karşı büyük bir özveri ve fedakârlıkla mücadele etmektedir.

* Mehmetçiğin tüm faaliyetleri uluslararası hukuka uygun, tüm dünyanın gözü önünde ve şeffaf bir şekilde icra edilmektedir.

* Buna rağmen terör örgütlerinin insanlık dışı saldırılarına tepki koyamayanlar terör örgütünün farklı konulardaki alçakça yalanlarını sahiplenerek kahraman ordumuza iftira atmaya çalışmaktadırlar.

* Bu iftiraları atanlar, bunlara alet olanlar en hafif tabiriyle gaflet ve dalalet içindedirler.

* Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tüm bu hezeyanlara ve kara propaganda çabalarına rağmen dün olduğu gibi bugün de terör örgütlerine karşı mücadelesini uluslararası hukuk ve milli, manevi, insani değerlerimiz çerçevesinde azim ve kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir.”