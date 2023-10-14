MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 6 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit bölgesinde 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. ‘Terörist neredeyse hedefimiz orası’ parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz” denildi. (DHA)