Muğla’da Büyük Çatı Koyu sakinleri tedirgin ve şaşkın

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki 7 koyun boşaltılmasının istendiği haberinin ardından şaşkınlık ve tedirginlik yaşayan bölge sakinleri, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nden yazılı bilgi almak için Emecik Orman İşletme Şefliği'ne dilekçe verdi. Vatandaşlar, dilekçelerinin cevabını beklemeye başladı.

Mustafa SARIİPEK

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Sözcü Gazetesi ile Sözcü TV’de yer verilen, Muğla'nın Gökova Körfezi'nde Bodrum ve Akyaka bölgesinden kalkan tur ve özel teknelerin tek su ve yiyecek ikmalini yaptığı, 1. derece sit alanı ve milli park olan Büyük Çatı ile birlikte 6 koyun daha özel harekat emrine verildiğinin ortaya çıktığı haberinin yankıları sürüyor.

Bölge sakinleri yetkili kurumlardan istedikleri cevabı bir türlü alamayınca, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü’nden bilgi almak üzere Emecik Orman İşletme Şefliği’ne dilekçe verdi. Vatandaşlar verdikleri dilekçenin cevabını beklerken, konu sosyal medya hesaplarında sürekli gündemde tutuluyor.

BİR SOSYAL MEDYA HESABINDAKİ PAYLAŞIM

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

*Son günlerde Gökova Körfezi Büyük Çatı Koyu’nun (Hatta başkaca komşu koyların da) boşaltılmak istendiğine dair haberlere ilişkin bölgedeki tanıklar ve ilgili kurumlarla geçilen irtibat sonucunda şifahen sağladığım bilgiler şu şekildedir:

*6-9 Haziran tarihleri arasında her gün Büyük Çatı Koyu’na kamuflaj elbiseli, resmi plakalı araçlarla (bazı günler 1 adet özel araç eşlik etmek üzere) özel harekat polisi olduklarını söyleyen bir grup insan gelerek; koyun polis dalış eğitim tesisi yapılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tahsis edildiğini, bu nedenle koyun en geç bir ay içerisinde boşaltılması gerektiğini şifahen koy sakinlerine bildirmişlerdir.

*Yazılı bir belge ibraz etmemişlerdir. Bu bilgiler ışığında, koy sakinleriyle yardımlaşmak suretiyle ilgisi olabilecek kamu kurum ve kuruluşlarıyla irtibata geçip bir hafta süren çalışma sonucu ilgili idareden şifahen; kış aylarında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM), Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan polis dalış eğitim tesisi kurmak üzere Büyük Çatı Koyu’nu belirli süreli kiralama talebinde bulunduğu ve ön izin aldığı bilgisine ulaştık.

*EGM’nin ön izni takiben ilk etapta en geç 24 ay içinde yasal prosedüre uygun hazırlıklarını tamamlayarak kesin izin talebiyle başvurması gerekmektedir. Kanaatimiz, kesin izin talebini çok daha kısa sürede yapmak için çalıştıkları yönündedir.

“İDARENİN 15 GÜN İÇİNDE CEVAP VERMESİNİ BEKLİYORUZ”

Yasa gereği ön izin süresi içinde saha tesliminin yapılamayacağı bilgisinin de paylaşıldığı açıklamanın devamında şunlar yer aldı:

“Ön izin süresi içinde hiçbir inşaat faaliyetine müsaade edilmez. Bu nedenle bu aşamada koyun boşaltılması talebini şifahi olarak ileten şahısların eyleminin yasal dayanağı bulunmamaktadır. Bu gelişme üzerine şifahi olarak edinilen bilgileri yazılı olarak sağlamak amacıyla 16 Haziran tarihinde koy sakini bir denizci imzasıyla Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü’ne ulaştırılmak üzere Emecik Orman İşletme Şefliği’ne konu hakkında açık bilgi talebiyle dilekçe verdik. İdarenin 15 gün içinde cevap vermesini bekliyoruz.”

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