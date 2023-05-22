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Muharrem İnce, hastaneden fotoğraf paylaştı

Memleket Partisi Genel Başkan Muharrem İnce, hastaneden fotoğraf paylaşarak "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır" dedi.

Yayınlanma: 21:59 - 22 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Muharrem İnce, hastaneden fotoğraf paylaştı

Memleket Partisi Genel Başkan Muharrem İnce, sosyal medya hesabında, hastane odasından bir fotoğrafını paylaştı.

“HAKKIMDAKİ SÖYLENTİLERİN TÜMÜ GERÇEK DIŞIDIR”

İnce, fotoğrafı paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

* “Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim.

* Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır.

* Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim.”

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