Muharrem İnce oyunu kullandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2'nci turu için oyunu Ankara'da Özel Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde kullandı.

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Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile Çankaya Yaşamkent Mahallesi’ndeki Şener Çakmak Anadolu Lisesi 4617 numaralı sandıkta oy kullandı.

İnce çifti, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oylarını kullandıktan sonra, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

“KÖYÜME GİDİYORUM”

Oy kullandıktan sonra gazetecilerin sorusu üzerine İnce, şu anda seçim devam ederken siyasi bir açıklama yapmasının doğru olmadığını belirterek şunları kaydetti:

“Şimdi buradan dinlenmeye gidiyorum. Köyüme gidiyorum, torunlarımı seveceğim. Siyasi değerlendirmeyi birkaç gün sonra basın toplantısıyla yapacağım. Cumhuriyetimiz, tarihimiz boyunca ilk kez farklı seçim yaşıyoruz. İki turlu bir seçim, ikinci tura kaldı seçim. İki turlu seçime alışacağız artık, bu sistem devam ederse eğer. Hep bunu anlatmaya çalışmıştım, iki turlu, iki turlu diye. Artılarını, eksilerini kim nerede, ne yanlış yaptı, kim nerede, ne doğru yaptı birkaç gün sonra basın toplantısıyla anlatacağım. Memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun.”

İnce, açıklamasının ardından sandık görevlilerine kolaylık diledi. (AA)

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