Muharrem İnce’nin çekilmesi AKP’lileri çıldırttı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi AKP'de büyük yankı uyandırdı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurmasının ardından siyasilerden peş peşe açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara mitinginde İnce’nin çekilmesine ilişkin “Şimdi ne yaptı adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş. Tabi niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar devam etseydi. Şimdi biz diğerleriyle devam ediyoruz. Önemli olan benim milletimin vereceği karar” ifadesini kullandı.

Erdoğan ayrıca, “Bay bay Kemal neyle geldi? Kasetle geldi. Şimdi de cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı? O da yarın bilemediniz cumartesi günü ortaya çıkar. Bunların işi gücü fırıldak” değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan’ın açıklamasının ardından AKP’li birçok isim İnce’nin adaylıktan çekilmesine ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: SEÇİME ÜÇ GÜN KALA NİYE ÇEKİLİR

* (Muhalefet) Her şeyi söyler. Söylenmeyecek lügatta söz kalmaz. Her şeyi anlatır, her şeyi tüketir ama Türkiye antidemokratiktir. Ülkenin seçilen cumhurbaşkanına söyler. Geçmişte seçilmiş başbakanına söyler ama ‘antidemokratik’ der. Bu, hep böyledir. Biraz her muhalefet öyledir. Biraz böyle hırçın davranmayı, aynı zamanda kendi mağduriyet alanını oluşturmayı severler.

* O mağduriyet alanından da oy devşirmeye çalışırlar. Şimdi mağduriyet alanı oluşturmayı seviyorsun da adamı yine FETÖ entrikasıyla beraber devre dışı bırakabilmek için elinden gelen gayreti de ortaya koymuşsun. Tamamen ortada. Şimdi Muharrem İnce adaylıktan çekildi. Hani niçin çekildi? Yani insan bir adaylığa çıkar. Bunun mücadelesini verir. Seçime 3 gün kala adaylıktan çekilir. Niçin çekilir?



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: HADİ ORADAN

* Türk siyasetini kasetle dizayn etme çalışmaları yeni değil. Merhum Deniz Baykal’a böyle bir kaset kumpasını FETÖ’nün teröristleri yaptılar. Sonra arkasından hatırlarsanız, Milliyetçi Hareket Partisi’nin genel başkan yardımcılarına böyle bir kaset kumpasını yine FETÖ’cüler, FETÖ’nün teröristleri yaptılar. Sonra hatırlarsınız, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’ye karşı 17-25 Aralık sürecinde benzer bir kaset operasyonu yapıldı.

* Şimdi sayın İnce’ye yapılıyor. Aziz milletimize diyorum ki ‘Bu terör örgütünün ve terör örgütlerinin kaset kumpaslarıyla Türk siyasetini dizayn etmelerine, ettirmelerine izin vermememiz lazım’. Bu itibar suikastçılarına, itibar cellatlarına, bu haysiyetsizlere, kirli, gayriahlaki, gayrihukuki yol ve yöntemleri kendileri için usul edinenlere karşı bir Osmanlı tokadını sandıkta hep beraber vurmamız lazım. ‘Hadi oradan.’ dememiz lazım.

* Bunların karşısında aziz milletimiz dimdik durup teröristlerin, terör örgütlerinin, kumpasçıların, kirli hesap yapanların bu ülkenin siyasetçilerine kumpas kurmalarına, onların itibarlarını aşağıya çekmelerine karşı tavır koymazsak daha nice insanın başına böyle bir hadise gelebilir. O yüzden de herkesin bu konular karşısında büyük basiretle hareket etmesinde fayda olduğunu görüyorum.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: KUMPAS KURDULAR

* Zavallı Muharrem İnce ‘Ben adayım’ dediği andan itibaren öylesine bir baskı altına alındı ki sahte belgeler ürettiler, sahte belgeler üretmekle kalmadılar, sahte görüntüler oluşturdular, sahte görüntülerle adamın namusuna, şerefine, ailesine hakaretlerde bulundular. Sahte görüntülerle adama kumpas kurdular. O kurdukları kumpası neticesi ne oldu biliyor musunuz? Çekildi, çekilmek zorunda kaldı. Bunlar böyle ahlaksızlar, böyle kumpasçılar. Çünkü onlar kasetle gelirler, kasetle de adamın adaylığını engellerler.



Ticaret Bakanı Mehmet Muş: KİMİN ORGANİZE ETTİĞİ ORTAYA ÇIKACAK



* Biz kendi işimize, kendi gündemimize bakıyoruz. Biz siyaseti milletimizle yaptık, doğru yaptık. Doğru bilgi vereceğiz insanlara, net olacağız. Kimler devreye girdi, ne oldu, hangi siyasi mühendislik çalışmaları yapıldı, onu bilemiyorum ama bildiğim bir tek şey var. Bu tip siyasal mühendislik işlerinin içinde olmadık, toplum mühendisliği içerisine hiçbir zaman girmedik.

* Bir şeyler yapıldığı aşikar. Biz kamuoyu yoklamalarında rahatız. Rahat olmayanlar siyasal mühendisliğe ihtiyaç duyar. Biz rahat şekilde seçimi ilk turda alacağımızı görüyoruz. Bunu biz gördüğümüz gibi diğerleri de görüyor. Siyasal mühendislik çalışmaları hiçbir zaman tutmaz. Bu işin arkasında kim var, nasıl yapıldı? Çeşitli iddialar var kamuoyunda dolaşan, onları bilemiyorum.

* Millete verdiğimiz sözün gereğini yapmanın derdindeyiz. İnsanlara doğru bilgi vermeyi, insanları aldatmamayı şiar edindik. Bu işi kimin organize ettiği, kimlerin bu işi planladığı zamanla kamuoyuna yansıyacak. Millet bunları görecek. Biz bu tartışmaların içinde olmayacağız.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: BİZ BU OLAYLARA YABANCI DEĞİLİZ

* Bugün Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini söyledi. Anlaşılan o ki üzerinde epey bir baskı var. Ama biz bu olaylara yabancı değiliz. Daha önce de merhum Deniz Baykal’a birtakım şantajlarla görevden el çektirmişlerdi. Çok değil 2018’de Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye aynı yöntemle aynı baskıyla adaylıktan çektirmeye, siyasetin dışında tutmaya gayret ediyorlar. Elbette kendi kararıdır, biz kalan adaylarla yolumuza devam edeceğiz.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan: DİRENEMEDİ

* Eğer sistem değişmeyip ’50 artı 1′ diye bir sınav olmasaydı asla kimseyle helalleşmeyeceklerdi. Şimdi yarın da Muharrem İnce’yle mi helalleşecekler? Adama bu kadar saldırırlarken ses çıkarmadılar, destek olmadılar, ‘bu FETÖ kumpasında sahtedir’ demediler. O yüzden göreceksiniz, belki yarın yine bu yanlışlarından dolayı özür dilemek zorunda kalacaklar. Hala Kemal Kılıçdaroğlu İnce’yi ittifaka davet ediyor. Yani ‘FETÖ kumpası’ demiyor. ‘Haksızlık yaptılar’ demiyor. ‘Bir siyasetçinin çekilmesinin yolu bu değildir’ demiyor, gel ittifakımıza diyor.

* Gözleri kör olmuş, siyasi ahlaktan uzak bir anlayışla bunu söyleyebiliyor. Bunlara ses çıkarmayan partiler olduğunu gördük. Daha muhalefetteyken bunu yapanın yarın iktidarda neler yapabileceğini size sormak istiyorum. Erdoğan’ın başına şimdiye kadar gelmeyen kalmadı. MİT krizi, 17 Aralık krizi, darbe girişimi, 15 Temmuz’lar. Daha neler neler yapıldı. Erdoğan’ın 20 yıldan beri direndiğine Muharrem İnce maalesef 45 gün direnemedi.

