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Mustafa Sarıgül: Siz kaybetmediniz, biz kazandıramadık

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, seçim sonuçlarıyla ilgili "Sayın Kılıçdaroğlu siz kaybetmediniz. Biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize!" dedi.

Yayınlanma: 22:00 - 28 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Mustafa Sarıgül: Siz kaybetmediniz, biz kazandıramadık

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, AA ve ANKA sandıkların yüzde 100’ünün açıldığını bildirdi. Seçim sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık yüzde 52 oy alarak seçimi kazandı.

“SİZ KAYBETMEDİNİZ, BİZ KAZANDIRAMADIK”

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, seçim sonuçlarıyla ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Sarıgül, “Sayın Kılıçdaroğlu siz kaybetmediniz. Biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize!” dedi.

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