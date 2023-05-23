Naci Görür o güzergaha dikkat çekti: Yöneticileri uyardı

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş ve Adana depremlerin ardından kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

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Yer bilimci Naci Görür, sosyal medya hesabından son günlerde Kahramanmaraş ve Adana’da meydana gelen depremleri değerlendirdi…

“ADANA HAVZASINA DOĞRU DEPREM BU BÖLGEDEN İLERLEYECEK”

“Çok sayıda takipçim, son günlerde Göksun, Hacıkodal, Kazandere, Topallar, vb. bulunduğu bölgedeki depremler hakkında ısrarla sorular soruyorlar” diye Görür, “Bu bölgede daha 24 saat geçmeden 4'ler mertebesinde 3 deprem oldu. Depremler Savrun Fayı ile ilgili. Tahminime göre, Adana Havzası’na doğru deprem bu bölgeden itibaren ilerleyecek. Benzer bir gelişimi Gaziantep/ Pazarcık'ta da görmüştük. Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergahında dikkatli olmalıdır” ifadelerini kullandı.

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