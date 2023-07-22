Naci Görür’den Malatya depremine ilişkin açıklama
Malatya'da 4,0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür değerlendirme yaptı.
Malatya’da yaşanan bu son depremin ardından, Prof. Dr. Naci Görür, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda değerlendirmelerde bulundu…
Görür, şunları kaydetti:
-Malatya/Uluköy'de 4,0 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde. 6 Şubat depremlerinde DAF'ın KD'a, Pütürge taraflarına, doğru da enerji transfer edildiği bir gerçek.
– Bu depremler muhtemelen bu nedenlerle oluyor, ama ana kolda 2020 Elazığ depremi olduğu için endişe edilmemesi gerekir.