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Naci Görür’den Malatya depremine ilişkin açıklama

Malatya'da 4,0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür değerlendirme yaptı.

Yayınlanma: 11:52 - 22 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Naci Görür’den Malatya depremine ilişkin açıklama

Malatya’da yaşanan bu son depremin ardından, Prof. Dr. Naci Görür, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda değerlendirmelerde bulundu…

Görür, şunları kaydetti:

-Malatya/Uluköy'de 4,0 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde. 6 Şubat depremlerinde DAF'ın KD'a, Pütürge taraflarına, doğru da enerji transfer edildiği bir gerçek.

– Bu depremler muhtemelen bu nedenlerle oluyor, ama ana kolda 2020 Elazığ depremi olduğu için endişe edilmemesi gerekir.

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