Naci Görür’den olası İstanbul depremi için dikkat çeken tespit

Naci Görür, olası İstanbul depremine ilişkin, “İstanbul’u kurtaracak olan İstanbul’un kendisi olmayacak. İstanbul depreminde İstanbul’un dışından müdahale gerekecek. Yani onun için hükümet sesimizi duyarsa veya belediyeler… Eminim ki, o türlü planlar da yapmışlardır. Komşu illerden görece olarak daha ayakta durabilecek illere deprem için yatırım ve birikimin yapılması lazım.” diye konuştu.

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Kartal Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kartal Kitap Fuarı'nın konuğu olan Bilim Akademisi Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, önemli açıklamalarda bulundu.

“EYT'LİLER KADAR OLAMADIK”

Söyleşi boyunca önemli noktalara değinen Görür, halkın gerçekten kendini yönetenlerden depreme dirençli yapı talep etmediğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

*EYT'liler kadar olamadık. EYT'liler bile Türkiye'de sesini duyurdu. Daha yeni 70 -80 bin insan öldü.

*Ondan önce 25-30 insanın ölümüne neden olduk ve bu hemen dün sayılır. Yani 25 senede 100 binden fazla insanımız öldü. Biz daha halk olarak depremde ölmek istemiyoruz talep etmedik, edemedik.

*Devlet depremde ayakta kalmalı, kabul. Okullar, itfaiye ayakta kalmalı, kabul. Onlar tamam. Onları yaptınız.

*Peki, halkın oturduğu evleri niye deprem dirençli yapmadınız? Bunu böyle bir kampanya şeklinde düzenlemek de doğru değil.

*Can güvenliğini sağlamak için yerleşim alanlarını birinci derecede devlet yapmalıdır. Devletin en önemli görevi, birinci görevi, insanların can güvenliğini sağlamaktır.

*Onun için bizler burada devletin etkisi, hegemonyası veya idaresi altında yaşıyoruz. Vergi veriyoruz, görev yapıyoruz, askerlik yapıyoruz, hemen her şeyi ‘vatandaş' diyoruz.

*Devlet, ulusal ve uluslararası finans kaynaklarını milletin arkasına verecek, devlet şefkatini, sevgisini, gücünü vatandaşı sarmalayarak gösterecek ve yerel yönetimlerle el ele kol kola, onunla kavga ederek değil, yerel yönetimlerle itişerek didişerek değil…

*El birliği ile devlet, gerek yönetim ve vatandaşlarla bu işi çözeceğiz. Tek çözümü de budur ve çözülür.

“DEPREMİ AFET YAPAN BİZLERİZ”

Depremin bir doğa olayı olduğunu söyleyen Görür, “Depremi afet yapan bizleriz. Tarihi dönemlerden beri ilk insanlar her nerede fay kuşağı varsa gidip oraya yerleşmişler. Fatih döneminde ilk insanlar da dahil, bizler de… Bilmeyerek oraya gitmişler onları çekmiş bu fay kuşakları… Neden dünyanın en güzel yerleri deprem kuşaklarıdır? Niye? Sıcak su oradadır, soğuk su oradadır, yeşillik oradadır. Onun için insanları çekmiş, oraya gitmişler ve deprem oldukça ölmüşler.” diye konuştu.

DİRENÇLİ KENTLER İNŞA EDİLMESİ GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Soru-cevap şeklinde ilerleyen söyleşide Görür, bir kenti depreme hazırlamak için halk, altyapı, yapı stoku, çevre ve ekosistem, ekonomi olmak üzere altı adet bileşene konsantre olunmasını belirtti. Bu bileşenlerin her birinin önemini açıklayıcı bilgi ve örneklerle verdi.

Görür, beklenen İstanbul depremi ve tüm diğer depremler için bu maddelere önem verilmesi ve depreme dirençli kentler inşa edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“İSTANBUL DEPREMİNDE DIŞARDAN MÜDAHALE ŞART”

Olası İstanbul depreminde farklı bölgelerden müdahalenin yapılacağına dikkat çeken Görür, şöyle konuştu:

*İstanbul depreminde İstanbul'u kurtaracak olan İstanbul'un kendisi olmayacak. İstanbul depreminde İstanbul'un dışından müdahale gerekecek.

*Yani onun için hükümet sesimizi duyarsa veya belediyeler… Eminim ki, o türlü planlar da yapmışlardır. Komşu illerden görece olarak daha ayakta durabilecek illere deprem için yatırım ve birikimin yapılması lazım. Birincisi bu.

“MAHALLE GÖNÜLLERİ EN GÜVENİLİR DEPREMDE MÜDAHALE EDECEK YEREL GÜÇLER OLMALI”

*Kendi içimizde de elbette ki unutmayın, bir insanı kurtarmak dünyaya bedel. O işin bedeli yok, tabii ki bizim bu ilçedeki afet yönetim insanlarımız çok can kurtaracaklardır.

*Eminim ondan da hiç kuşkumuz yok. Ama mahalle gönüllüleri önemli. Sayın başkanım da biliyordur onu zaten, arkadaşlarla o eğilime girmişler. Mahalle gönülleri en güvenilir depremde müdahale edecek yerel güçler olmalı.

*Yani; böyle AFAD'ın genel olarak İstanbul boyutunda ‘Afete müdahale benim işimdir' demesi yanlış. Aksine mahalle gönülleri ile beraber belediyeler kol kola vererek gönüllü bir şekilde bunu sağlamaları lazım.

*Çünkü evi sağlam olan veya evinden canlı çıkan her insan önce kendi komşusuna yardıma gidecektir. Yani bize ilk gelen komşular olacaktır. Onun için afet gönüllülerini ihmal etmemek gerekir.

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