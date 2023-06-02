NATO Genel Sekreteri hafta sonu Ankara’yı ziyaret edecek
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 3-4 Haziran'da Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Stoltenberg, daha önce yaptığı açıklamada İsveç'in NATO'ya katılımı ile ilgili görüşmek için Ankara'yı ziyaret edeceğini söylemişti.
NATO’dan yapılan yazılı açıklamada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in 3-4 Haziranda Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
Açıklamada, “NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 03-04 Haziran 2023 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecektir. 3 Haziran Cumartesi günü Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve başlama törenine katılacak. Genel Sekreter ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üst düzey Türk yetkililerle ikili görüşmelerde bulunacak” denildi.
İSVEÇ’İN KATILIMI GÜNDEMDE
Stoltenberg dün Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada Ankara’yı ziyaret edeceğini ancak tarihin henüz netleşmediğini açıklamıştı. Stoltenberg, “Bu hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. İsveç’in katılımı konusunda ilerleme kaydedilmesinin önemini her zaman vurguluyorum. İsveç’in olası katılımını nasıl sağlayabileceğimizi ele alma konusunda yakın gelecekte Ankara’ya da gideceğim” demişti. (DHA)