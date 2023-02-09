Nerede bu BKS?

Çevre Bakanı Kurum, depremden 4 gün önce Bina Kimlik Sistemi ile enkaz altındakilerin kurtarılabileceğini açıklamıştı. Deprem oldu, hayat kurtaran sistemi gören-duyan olmadı.

Erdoğan SÜZER

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Deprem sonrası kurtarma çalışmalarındaki yetersizlik tepkilere neden olurken Çevre Bakanı Murat Kurum'un depremden sadece 4 gün önce hayat kurtaracağını müjdelediği BKS sistemi boş çıktı. Kurum, Bina Kimlik Sistemi (BKS) sayesinde olası bir depremde enkaz altındakilere hemen ulaşılıp kurtarılacağını iddia etmişti. Deprem oldu, ancak hayat kurtaran bir BKS sistemini gören, duyan olmadı.

FACİADAN 4 GÜN ÖNCE

Murat Kurum, 2 Şubat'ta düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda BKS sistemini anlatarak olası bir depremde insanların enkaz altından kolaylıkla kurtarılabileceklerini iddia etti. 4 gün sonra yaşanan ve çaresizliklere sahne olan depremden habersiz, dinleyicilere umut dağıtan Kurum, şu müjdeleri verdi:

MÜJDELER VERMİŞTİ

“Depremde, selde, heyelanda o binada kim oturuyor, bunu o an tespit etmeniz o kadar önemli ki! O insanlar kayıp mı, o evde kaç kişi yaşıyor, orada kime gitmem gerekiyor, kimi bulmam gerekiyor gibi birçok soru var. Diyelim ki binayı yıkıldı; o binanın altından, enkazın altından vatandaşınızı kurtaracaksınız. Dolayısıyla orada mimari proje lazım, statik proje lazım, o binanın içerisindeki oturanların sayısı lazım. Aynı nüfus cüzdanı gibi binaların da kimlik belgesini üretiyoruz ve karşısında evlerimizin, dükkânlarımızın bilgilerine anında ulaşarak gerekli tüm çalışmaları hızlı bir şekilde yerine getiriyoruz.”