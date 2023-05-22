Nerede oy kullanacağım? 2. tur YSK seçmen sorgulama…

28 Mayıs günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için kısa bir süre kaldı. “Nerede oy kullanacağım” sorusuna yanıt arayan seçmenler e-Devlet sayfası üzerinde seçmen kaydı araştırıyor. Seçmen sorgulama sayfası ile hangi sandıkta oy kullanacağınızı hem e-devletten hem de YSK'nin nerede oy kullanacağım sayfasından öğrenebilirsiniz.

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Türkiye genelinde 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için vatandaşlar sandık başına gidecek. Seçim öncesinde, “Nerede oy kullanacağım?” sorusuna yanıt arayanlar için YSK seçmen sorgulama ekranı açıldı.

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

YSK, 28 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi.

Seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek.

Açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

2023 SEÇİMLERİ 2. TUR NE ZAMAN?

14 Mayıs günü düzenlenen genel seçimde yüzde 50 oy oranını geçen aday olmadı. Bu nedenle seçimler 2. tura kalıyor. 2. tur ise YSK takvimine göre 28 Mayıs Pazar günü düzenlenecek.

28 Mayıs Pazar günü seçmenler sadece Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanacak. Milletvekili seçimleri için oy kullanılmayacak.

2. TUR SEÇİMİ NASIL OLACAK?

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde adaylar arasında bir ismin yüzde 50+1 oy alamaması halinde seçim 2. tura kalıyor.

İkinci turda ise yüzde 50 +1 şartı bulunmuyor, ilk turda en yüksek oy alan iki aday ikinci turda yarışıyor, daha yüksek oy alan aday kazanıyor.