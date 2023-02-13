Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim görevlisi alımı gerçekleştirecek.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.
Son Başvuru Tarihi 27/02/2023
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