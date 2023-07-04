O ‘Çuval’ın acısı 20 yıldır dinmedi

ABD’li güçlerin Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli 11 Türk askerini kafalarına çuval geçirerek gözaltına almasının kötü izleri hala silinmedi.

Veli TOPRAK

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Türk Silahlı Kuvvetlerini derinden yaralayan “Çuval olayı'' 20. yılını doldurdu. 4 Temmuz 2003 günü Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli bir binbaşı komutasındaki 11 TSK mensubunun karargahı, Amerikan 173. Hava İndirme Tugayı askerlerince basıldı. Askerlerimiz başlarına çuval geçirilerek gözaltına alındı, 60 saat sonra serbest bırakıldı. ABD'nin reddedilen 1 Mart tezkeresine misilleme olarak bu baskını yaptığı gündeme geldi. ABD'li kaynaklar ise TSK timinin Kerkük Valisine suikast düzenleyeceği ‘istihbaratı' üzerine harekete geçildiğini iddia etti.

ERDOĞAN: MÜZİK NOTASI MI?

Çuval skandalı için dönemin Başbakanı Erdoğan, “Bir olay olduğunda pat diye üzerine atlanmaz. Ne notası veriyorsun? Müzik notası mı?” demişti. Üzerinden 12 yıl geçtikten sonra çuval olayı sırasında ABD'li askerlerin komutanı olan General Raymond Odierno, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı olan Hulusi Akar'a madalya taktı. 2015 yılında ABD'yi ziyaret eden Akar'a ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno tarafından liyakat madalyası verildi. Akar ise “O ödülü niye aldınız?” sorularına “Bir tek ben mi aldım, almayan yok” diye savunma yaptı. Odierno 2021'de kanser hastalığına yakalanarak öldü.

ABD ORDUSUNDA KRİZ ÇIKTI

Çuval operasyonu ABD'deki askeri yapı içinde de krize neden oldu. Olay sırasında ABD ordusunun başında bulunan General David Petraus, CIA Başkanı olduğu dönemde Türkiye'yi ziyaret ettiğinde “Türkiye'de benim adım Çuvalcı General olarak çıktı. Fakat çuval emrini veren ben değilim, General Odierno” demişti.