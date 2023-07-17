O gün karargaha girmeye çalışanlar ‘zombi’ gibiydi

Emekli Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 15 Temmuz’u SÖZCÜ’ye anlattı. Jandarma Komutanlığı’na saldıranlar için “Sanki ‘uzay aracı kalkacak, yetişmemiz lazım’ gibilerdi” diyen Hacıoğlu, sabaha karşı duruma hakim olduklarını söyledi.

Saygı ÖZTÜRK

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Jandarma Genel Komutanlığı karargahını 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kurtarmak için camiyi karargah olarak kullanan dönemin Plan Prensipler Başkanı emekli Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu yaşadıklarını anlattı. Hacıoğlu, Beştepe'deki karargahtan 19.30 civarında ayrıldı. Güneydoğu'dan gelen misafirleriyle buluştu. Saat 22.00 civarında iki uçak alçak uçuş yaptı. O gün Tunceli'de meydana gelen olayda teröristlere karşı uçak gönderilmesi için izin verilmemişken bu saatte uçakların uçuşuna Hacıoğlu hayret etti, “Bunlar darbe mi yapıyor?” diye söylendi. Jandarma Harekat Merkezini aradı. Karşısındaki soğuk bir sesle, “Silahlı Kuvvetler yönetime el koydu. Derhal siz de karargaha gelin” dedi. Hacıoğlu telefonu kapattı, yola çıktı.

CAMİ KARARGAH OLDU

Cinnah Caddesi'nden inerken Albay Ali Demir aradı, “Komutanım karargahı ele geçirdiler. Ben, Güven Şaban, Aziz Yılmaz'la birlikte karargaha gidiyoruz. Siz de gelin” dedi. Karargahın karşısında bulunan Hisarcıklıoğlu Camii'ne geldiler. Arif Çetin de onlarla birlikteydi. Karargaha akın akın sivil araçlarla girenler oluyordu. 4 komutan, “Girişleri önleyelim” dediler. Tabancalarıyla ateş ettiler ama engelleyemediler. O sırada Mamak'tan kariyer ve tanklar geldi. Arif Çetin paşa, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü aradı. Biraz sonra Emniyet Özel Harekat'tan şehit çocuğu emniyet mensubu Eraslan Eren geldi. Hacıoğlu sonrasını şöyle anlattı:

BARİYERLERİ DOZER KIRDI

“Özel harekat timiyle birlikte karargaha girişleri engellemek istedik. İçeriye girmeye çalışanlar inanın zombi gibi, gözleri donmuş bir şekildeydi. Tıpkı uzay filmlerindeki gibi… Sanki ‘uzay aracı kalkacak yetişmemiz lazım' gibi ölümüne içeriye giriyorlardı. Biz onlara engel olmak isterken bize de ateş edildi, özel harekattan birkaç arkadaş yaralandı. Saat 23.00-23.30 civarında içeriye girmek istedik. Girişte mantar bariyerler var. Bunlar 3-4 ay önce yapılmıştı. Çok sağlamdı. Sanki birileri kışlalara saldırı olacağını bildiği için sağlam yapılmış. Gecenin ilerleyen saatlerinde özel harekattan arkadaşlar geldi. Sonunda dozerlerle, ekskavatörlerle o mantar bariyerleri kırdık. Sabaha karşı duruma hakim olduk. Bir baktım uçağın biri alçak uçuşta geldi, bizim caminin 50 metre uzağındaki sokağa bomba attı. İkinci uçak Beştepe köprüsünü bombaladı.”

KANLI GECEDE TABANCASINI ÇEKTİ HAİNLERLE ÇATIŞTI

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Plan Prensipler Başkanı olan emekli Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, karargaha darbecilerin girmesini önlemeye çalıştı. Yanındaki 3 subay ile birlikte komutanlığın karşısında bulunan Hisarcıklıoğlu Camii'ni karargah yapan Hacıoğlu, beylik tabancasıyla FETÖ'cü teröristlerle çatışmaya girdi. O mücadele görüntülere böyle yansıdı.

2007'den beri FETÖ sürecini biliyorduk

Ahmet Hacıoğlu, “Asıl büyük resme bakmak lazım” dedi ve şunları ifade etti: “FETÖ sürecini 2007den itibaren biliyoruz. Ergenekon davasıyla milli direnç noktaları olan gazetecileri, emekli askerleri, iş adamlarını, sistem dışına çıkartmaya çalıştılar. Balyoz davasıyla da silahlı kuvvetleri şekillendirme için faaliyet yaptılar. Silahlı kuvvetleri itibarsızlaştırdılar. Ben 2011'de terör daire başkanıyken tutuklandım.”

PKK'nın misyonunu tamamladığını da öne süren Hacıoğlu, sınırlarımızdan kaçak geçişler için şunları anlattı: “Hudut namustur. Hudut bir ülkenin egemenliğinin en önemli göstergesidir. Erzurum'da bölge komutanıydım. 2018'de Doğubayazıt, Iğdır da bana bağlıydı. Kara Kuvvetleri birlikleri gece gündüz sınırı tutmaya çalışıyor ama İran tarafından inanın termal kameralarda yayına çıkıyor, 100 kişi birden böyle noktalar halinde geliyor. Adamlara ateş edemiyorsunuz. Kanuni mevzuatımız da yeterli değil. Bu aslında uluslararası güvenlik sorunu.”

Eski Bakan Soylu'ya kırgın

Darbeden sonra Ahmet Hacıoğlu, Tümgeneral rütbesiyle Şırnak Bölge Komutanlığı'na atandı. Nuh Peygamberin gemisinin bulunduğu Cudi Dağı'nı terörden arındırdı. Nuh tepesini vatandaşların ziyaretine açacaktı.

Hacıoğlu “Dönemin İçişleri Bakanına (Süleyman Soylu) söyledim. Şırnak halkına söz verdim, kurban bayramında geminin bulunduğu Sefine'de yerde namaz kılacaktık. Bunun için 8 ay kadar emek verdik. Açılışa iki gün kala bir telefon, ‘Ahmet Hacıoğlu emekli.' Emek çalınır mı ya!.. Aldığımız tedbirlerle bugün Gabar'da petrol aratılıyor” dedi.