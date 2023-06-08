ODTÜ Rektörlüğü’nden Onur Yürüyüşü’ne yasak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, yarın üniversite kampüsünde yapılması planlanan Onur Yürüyüşü’nü yasakladı.

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ODTÜ Rektörlüğü, yarın üniversite kampüsünde yapılması planlanan Onur Yürüyüşü'ne izin verilmeyeceğine dair öğrencilere ve üniversite personeline bu sabah mesaj gönderdi.

“HER TÜRLÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINACAK”

Rektörlükten gönderilen mesaj şöyle:

* “Belli bir grubun, Üniversitemiz kampüsünü kendilerinin ülkemizdeki izinsiz yürüyüş merkezi olarak lanse etmeye çalıştığı farklı paylaşımlarından anlaşılmaktadır.

* Anayasanın ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı' başlıklı 34'üncü maddesinde, herkesin, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip olduğu düzenlenmiş ise de toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ancak millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabileceği, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usullerin kanunla belirleneceği düzenlenmiştir.

* Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda belirlenmiş olup 9 Haziran 2023 Cuma günü Kampüs içerisinde yürüyüş yapmayı planlayan grubun planladıkları yürüyüşün Kanunun aradığı şekil, şart ve usullere uygun olmadığı gibi planlanan yürüyüşe Rektörlükçe kesinlikle izin verilmemiştir.

* Üniversitemiz yerleşkesinin Kanunun 6'ncı maddesi uyarınca belirlenen yer ve güzergahlar arasında bulunmadığı, Kanunun 22'nci maddesinde yasak yer olarak tanımlanan ‘kamu hizmeti görülen bina ve tesisler' arasında bulunduğu göz önüne alındığında, bahsi geçen toplantı ve gösteri yürüyüşünün, Kanunun 23. maddesi kapsamında kanuna aykırı düzenleneceği de açıktır.

* Bu nedenlerle Kampüsümüzde planlanan bu izinsiz yürüyüş ısrarının devam etmesi durumunda gerekli her türlü güvenlik önlemleri alınacaktır.

* Üniversitemizin üretken, yaratıcı, barışçıl akademik-sosyal ortamına, kurumsal bütünlüğümüze ve imajımıza zarar verme gayreti içinde olduğu açık bir şekilde görülen bu tür girişimlerin verebileceği büyük zararları ancak karşılıklı güven, yapıcı iletişim ve anlayışla hep birlikte engelleyebiliriz. Başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm ODTÜ’lülerin bu konuda en yüksek hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz.” ANKA

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