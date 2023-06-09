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ODTÜ’deki Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi! Çok sayıda öğrenci gözaltında…

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) rektörlüğün izin vermediği Onur Yürüyüşü’ne polis müdahale etti, çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

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ODTÜ Rektörlüğü, üniversite personeline ve öğrencilerine dün gönderdiği mesajda, kampüs içinde bugün yapılması planlanan Onur Yürüyüşü'ne izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

ODTÜ öğrencileri, bugün saat 16:00'da Onur Yürüyüşü için kampüste toplandı. Öğrencilerin yürüyüş yapmasına izin vermeyen polis, çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı. (ANKA)

ODTÜ Rektörlüğü'nden Onur Yürüyüşü’ne yasakİlginizi ÇekebilirODTÜ Rektörlüğü'nden Onur Yürüyüşü’ne yasak

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