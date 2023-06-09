ODTÜ’deki Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi! Çok sayıda öğrenci gözaltında…
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) rektörlüğün izin vermediği Onur Yürüyüşü’ne polis müdahale etti, çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.
ODTÜ Rektörlüğü, üniversite personeline ve öğrencilerine dün gönderdiği mesajda, kampüs içinde bugün yapılması planlanan Onur Yürüyüşü'ne izin verilmeyeceğini duyurmuştu.
ODTÜ öğrencileri, bugün saat 16:00'da Onur Yürüyüşü için kampüste toplandı. Öğrencilerin yürüyüş yapmasına izin vermeyen polis, çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı. (ANKA)