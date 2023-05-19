Oğan çifte koltukla Millet’e daha yakın

Kılıçdaroğlu, Özdağ ve Oğan’ın 19 Mayıs törenleri sırasında Anıtkabir’de bir araya gelmeleri bekleniyor. Ankara kulislerinde Ogan’ın 28 Mayıs’taki 2 tur için Kılıçdaroğlu’ndan yana tavır alması ihtimalinin daha yüksek olduğu konuşuluyor.

Emin ÖZGÖNÜL

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 2 milyon 892 bin oy alan Sinan Oğan, 2. tur için kararını netleştirecek. Kemal Kılıçdaroğlu bugün ZP lideri Ümit Özdağ ile görüşecek. Görüşmeye Sinan Ogan'ın da katılabileceği belirtildi. Kılıçdaroğlu, Özdağ ve Oğan'ın 19 Mayıs törenleri sırasında Anıtkabir'de de bir araya gelmeleri de bekleniyor. Ankara kulislerinde Ogan'ın 28 Mayıs'taki 2 tur için Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır alması ihtimalinin daha yüksek olduğu konuşuluyor.

GÖÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Oğan ve ZP lideri Ümit Özdağ, kararlarını bu yönde açıklarlarsa bir protokol imzalanarak seçimin kazanılması durumunda Oğan'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olması, geri gönderilecek mülteciler için de göstereceği bir ismin İçişleri Bakanı olarak kabinede yer almasının isteneceği belirtiliyor.

Sayıları 10 milyonu aşan mülteciler ve kaçaklar için “Göç İşleri Bakanlığı” adı altında özel bir bakanlık kurulması ve İçişleri Bakanlığı yerine bu koltuğun Sinan Ogan'ın göstereceği bir isme verilmesi talebinin de gündeme gelebileceği vurgulanıyor. Bu Bakanlığın TC vatandaşı yapılan ve sayıları tam olarak açıklanmayan mültecilerle ilgili de çalışma yürütüp, vatandaşlık iptali konusunu ele alması da gündeme getiriliyor.

MHP OĞAN'I İSTEMİYOR

Ogan'ın 2. turda destek için Kılıçdaroğlu'na daha yakın olduğu belirtilirken, mültecilerin geri gönderilmesinde CHP liderinin kararlı olduğu ve bu yönde mesajlar verdiği, hatırlatılıyor.

Öte yandan Cumhur İttifakı ortağı MHP, Sinan Oğan'ın kendi saflarında olmasına soğuk bakıyor. Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek Oğan için “Menfaatçi Zübük” derken, Oğan Ağustos 2015'de MHP'den ihraç edilmiş, mahkeme kararı ile partiye geri dönmüş ancak 2017'de yeniden ihraç edilmişti. MHP, Oğan'ın Genel Başkanlık yarışı nedeniyle değil, 2015 seçimi öncesi parti tüzüğüne aykırı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle ihraç edildiğini savunuyor.

İlk görüşmeyi davutoğlu yaptı Kılıçdaroğlu ile bugün buluşacak

Sinan Oğan dün Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Ankara'daki görüşmede ikinci tur tavrı ele alındı. Toplantının verimli geçtiği, Millet İttifakı'na desteğinin olabileceği aktarıldı. 28 Mayıs seçimlerine dair kesin tutumunu açıklayacak olan Oğan, bugün Kılıçdaroğlu ile yüz yüze de görüşecek.