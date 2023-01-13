ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 101. ÖGG sınav sonuçları için beklenen gün…

Meslek hayatına özel güvenlik olarak devam etmek isteyenlerin katıldığı ÖGG sınavı sonuçları 13 Ocak 2023 tarihinde EGM tarafından açıklanacak. Özel Güvenlik 101. Temel Eğitim ve 77. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları için itiraz etme süreci ise 16 Ocak ile 18 Ocak tarihleri arasından yapılacak.

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Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için adayların sınav sonucunun en az 60 puan olması gerekiyor. ÖGG sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren EGM adresine giriş yaparak TC kimlik numarası aracılığı ile öğrenebilirsiniz.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM'nin sınav takvimine göre, sınav sonuçları 13 Ocak tarihinde erişime açılacak.

https://www.egm.gov.tr/ adresinde yayımlanan duyuru ile adaylar sınav sonuçları T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecekler.

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI EGM’DE NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü’nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor.