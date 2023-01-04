Okulda salâvatlı teneffüs zili tartışması

Diyarbakır’da bir okulun teneffüs zilinin salâvatlı olarak çalması eğitimcileri karşı karşıya getirdi. Eğitim Bilim Emekçileri 2 No’lu Şube Başkanı Zülküf Güneş, "Manevi değerlerimiz hepimizin ortak değeridir. Kimsenin tekelinde değildir. Tartışmanın farklı noktalara çekilerek istismar edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki Piri Reis Ortaokulunda ‘Kutlu Doğum Haftası’ nedeniyle teneffüs zili sesi salâvat olarak değiştirildi. Kutlu doğum haftası sona erdikten sonra salâvatlı teneffüs zilinin sesi değiştirilmedi. Bazı öğretmenler, zil sesinin Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu standart zil sesleriyle tekrar değiştirilmesi için okul idaresine başvurdu.

ZİL SESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEYEN ÖĞRETMENLER HAKKINDA TUTANAK TUTULDU

Bakanlığın belirlemiş olduğu yönetmenliğe uygun zil sesinin tekrar çalınmasını isteyen üç öğretmene bu taleplerinden sonra tutanak tutan okul idaresi, 1 dakika okula geç geldikleri gibi gerekçelerle idari yönden soruşturma başlattı. Okul idaresinin öğretmenlere, “Ne yapalım yani, 10. Yıl marşını mı çalalım” diye tepki gösterdiği bildirildi.

“ORTAK DEĞERLERİMİZ İSTİSMAR EDİLMEK İSTENİYOR”

Eğitim Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Zülküf Güneş SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Milli ve manevi değerlerin istismar edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu konunun farklı yönlere çekilme çabaları var. Manevi değerlerimiz hepimizin ortak değeridir.

Öğretmen arkadaşlarımız Kutlu Doğum Haftası sona erdikten sonra tekrar Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu zil sesinin çalınmasını istemişlerdir, bu da gayet meşru ve doğal bir taleptir. Ancak okul idaresinin bu talepte bulunan arkadaşlarımıza 1 dakika mesaiye geç geldiniz diyerek tutanak tutması da kabul edilemez bir durumdur” dedi.

SENDİKA ŞUBELERİNDEN KINAMA

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şubeleri de konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaparak, “Hangi şartlar altında olursa olsun ırk, dil, din-mezhep ve cinsiyet ayrımı yapmadan toplumun tüm kesimlerinin sesi olan sendikamız Eğitim-Sen üye ve yöneticilerinin son dönemde özellikle liyakatsiz yöneticiler tarafından hedef haline getirilmesi maksatlı ve saptırma amaçlıdır. Bu güruhun kendi yetersizlik, usulsüzlük ve hukuksuzluklarını perdelemek için toplumsal değerlerimizi kullanarak bize saldırmaları dikkat çekicidir.

Eğitim emekçilerine, yaptıkları usulsüzlüklerin hesabını vermesi gereken yerde her seferinde milli ve manevi değerleri kendilerine kalkan yapanların, şunu iyi bilmenizi istiyoruz; Eğitim Sen olarak toplumsal tüm değerleri kendi değerlerimiz olarak görerek bu değerlerin istismar edilmesine kesinlikle izin vermeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Piri Reis Ortaokulu müdürünün asli görevi olan işyeri barışını sağlama sorumluluğu yerine yetkilerini aşarak bu okulda uzun zamandır süren otoriter, keyfi ve mobbinge varan ayrıştırıcı uygulamalarının kamuoyuna yansıması üzerine bu hukuksuz ve keyfi uygulamalara karşı çıkması gerekirken konuyu başka farklı zemine çekilerek sendikamıza yönelik nefret suçu niteliğindeki söylemlerini kınıyoruz. Her türlü haksız ve hukuksuz uygulamanın karşısında olacağız” dedi.