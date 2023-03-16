Onlarca çocuk can vermişti, Kılıçdaroğlu aileleriyle görüşmeye gitti

Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş depremleri sonrası İsias otelin enkazında can veren çocukların aileleriyle görüşmek üzere KKTC'ye gitti.

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Adıyaman'daki depremde yıkılan İsias Otel’e uygulama eğitimine giden 30 rehber ve spor müsabakaları için KKTC’den gelen kafileden 35 kişi hayatını kaybetti.

“CİNAYETE KURBAN GİTTİLER”

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC’ye gittiğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Yavru vatanımızın evlatları, Adıyaman İsias Hotel'de cinayete kurban gittiler. Ailelerle görüşmek üzere, Selvi Hanım ile az önce KKTC'ye geldik. Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak. Selvi Hanım ve benim için, hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak.”

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