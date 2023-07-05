Onur Şener cinayeti davasında karar çıktı

Geçen yıl müzisyen Onur Şener'in Ankara'da şarkı söylediği eğlence mekanın önünde öldürülmesiyle ilgili dava karara bağlandı. İki sanığa 25'er yıl hapis cezası verildi.

Yavuz ALATAN

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Onur Şener, 2 Ekim 2002’de Ankara’nın Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında ‘istek parça' nedeniyle çıkan kavgada boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü.

Olaya karışan iş müfettişleri İlker Karakaş, Ali Gündüz, elektrik mühendisi Semih Soyalp ile Gözde Gündüz ve Jale Erberk gözaltına alındı.

İlker Karakaş, Semih Soyalp ve Ali Gündüz, tutuklanırken Gözde Gündüz ile Jale Erberk ise yurt dışına çıkış yasağı ve polis merkezinde imza verme adli kontrolüyle serbest bırakıldı.

ÜÇ KİŞİ BERAT ETTİ

Davanın bugün görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı sanıklara son savunmaları için söz verdi.

Gözde Gündüz, eşi ve kendisi hakkında beraat kararı verilmesini istedi ve şunları söyledi: “Onur Şener bize karşı küfür etti, aşağıladı, beni itekledi. Ben kendisini durdurmaya çalıştım ama ayıramadım. Eşim ayırmaya çalıştı, şiddet gördü. Eşim düştükten sonra ben de düştüm, kalktık sonra eşimin yanına gidip onunla ilgilendim.”

Jale Erberk ise Onur Şener’in Ali Gündüz’ü tuttuğunu, Semih Soyalp’i yola fırlattığını, o sırada kendisinin de şoka girip bağırdığını söyledi.

Semih Soyalp, kavgayı ayırmak için ne yapabileceğine dair cezaevinde çok düşündüğünü belirterek, şunları söyledi:

“Onur Şener’in gelip İlker’e saldıracağını, İlker’in de gelip bardakla vuracağını öngöremedim. Onur’a kötü bir şey yapmayı düşünmedim, bardak gelmesin diye araya elimi koydum, elim yaralandı. Benim Onur’a onun da bana yönelik müdahalesi olmadı. Göz göze bile gelmedik. İlker’i gördüm. İlker üzerine atladı. Olay bitti, 112’yi aradım. Elimden geleni yaptım. Ne yazık ki böyle kötü bir şey olması beni çok üzüyor. Çok üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Suçum, günahım yok. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum.”

“BEŞ DAKİKA İÇİNDE SARMAŞ DOLAŞ OLURDUK”

Suçsuz olduğunu savunan İlker Karakaş olay anına ilişkin şunları anlattı:

– Onur’un yaptığı ‘Erkekler dışarı çıksın’ anonsundan habersizdim. Sahne önüne geldim, şarkı söyledim. O bana küfür etti. Onur’un daha sahnenin önünde neden küfür ettiğini anlamadım. Aslında çok basit bir konu. Anons yapılmış da biz çıkmamışız. Sahnenin önünde üç küfürlü laf var. Laf arasında “Erkekler dışarı çıkın” deseydi ben konuyu anlar, problemi çözerdim. 5 dakika içinde sarmaş dolaş olurduk. Onur’un problemi bilmiyorum. Ona rağmen dışarı çıktık. Onur’a yönelik pasif bir direniş göstermedim. Sahnede öfkesini gördüm.

– Benim anlamadığım, biz dışarı çıktık, sen dışarı çıkıyorsun, geri dönüp bize saldırıyorsun. Kadınlara saldırması, ben buna anlam veremiyorum. Onur gözü dönmüş şekilde üzerimize saldırıyor. Böyle bir adam üstünüze saldırınca elinizde ne varsa onunla kendinizi korumaya çalışıyorsunuz. Uzaklaşabildiğim kadar uzaklaştım. Onur’un bize saldırması hiç öngöremediğim bir şeydi.

“SÖZLÜ VE FİZİKİ ŞİDDET” İDDİASI

Tutuklu sanık Ali Gündüz de Onur Şener’in kadınlara sözlü ve fiziki şiddet uyguladığını iddia etti. Gündüz, o gece yaşadıklarına ilişkin şunları anlattı:

– Onur Şener’le hiçbir temasım yok. İçkimizi alıp dışarı çıktık. İçerde 20’den fazla tanık var. Eldeki yara bir şeyi ifade etmiyor. Elimdeki kesi yere düşmemden kaynaklandı. Ben masumum. Onur Şener gelirken eşim Gözde’yi itekledi. Onur, İlker’e yumruk savurdu. İlker sonrasında bira bardağını Onur’un kafasına vurdu, üst kısmında dağıldı. Ondan sonra eşim arada kalınca eşimi arkama almaya çalıştım.

– İlker ile Onur arasında arbede başladı. İki tarafı da ayırmaya çalıştım. Araya girmeye çalıştım. Benim gördüğüm İlker bardağı vurdu, bardağı vurduktan sonra ikisi birbirine girdi. Ben o esnada eşime odaklandım. Semih bir şey yaptı diyemem, ben sadece İlker’in vurduğunu gördüm. Olayda elimde bir bardak yoktu. Onur’u tanımıyorum. Suç kaydı var, darp olayları var. Ben masumum. Bugün bunun anlaşıldığını düşünüyorum. 8 aydır cezaevindeyim. Çok mağdur edildik. Beraat ve tahliyemi istiyorum.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz’e “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti sanıklara verilen cezada takdir indirimi uygulayarak cezalarını 25’er yıla düşürdü.

Mahkeme, sanıklar Semih Soyalp, Gözde Gündüz ve Jale Erberk’in de üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatlarına hükmetti.

ÜMİT ÖZDAĞ: TOPLUMSAL CİNNET

Duruşmayı takip eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaptığı açıklamada, “Ortada anlaşılması ve kabullenilmesi mümkün olmayan bir cinayet var. Bir toplumsal cinnet sürecinden geçerken onun bir yansımasını görüyoruz” dedi.

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