Onur Yaser Can davasında karar çıktı
2010 yılında Onur Yaser Can'ın gözaltında çıplak aramaya maruz kalıp, işkence gördüğü için intihar ettiği iddiasına ilişkin dört polis ve bir bilirkişinin yargılandığı davada karar çıktı. Yargılanan dört polise 6'şar yıl hapis cezası verildi.
İstanbul Şişli’de, 2010 yılında Onur Yaser Can'ın gözaltında çıplak aramaya maruz kalıp, işkence gördüğü için intihar ettiği iddiasına ilişkin dört polis ve bir bilirkişinin “resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme” ve “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” suçlarından ayrı ayrı 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Onur Yaser Can’ın kız kardeşi Ezgi Sevgi Can ve taraf avukatları katıldı.
Yargılanan dört polise resmi belgeyi tahrifat suçundan 6’şar yıl hapis cezası verildi.
AYRINTILAR GELECEK