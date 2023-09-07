Ordu’da trafik kazası: 3 ölü
Ordu'da dereye yuvarlanan otomobildeki biri hamile 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Ordu’nun İkizce ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, biri 8 aylık hamile olan 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Devecik Mahallesi Çandır yolunda bir aracın dereye yuvarlanması sonucu olay yerine 4 ayrı 112 Ambulans İstasyonu’ndan sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 8 aylık hamile bir kadın ise Ünye Özel Çakırtepe Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak hayatını kaybetti. Kadının bebeğinin de kurtarılamadığı belirtildi.
Araç içerisinden yaralı olarak kurtarılan 2 kişi Ünye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.