Ordu’da trafik kazası: 3 ölü

Ordu'da dereye yuvarlanan otomobildeki biri hamile 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Ordu’nun İkizce ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, biri 8 aylık hamile olan 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Devecik Mahallesi Çandır yolunda bir aracın dereye yuvarlanması sonucu olay yerine 4 ayrı 112 Ambulans İstasyonu’ndan sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 8 aylık hamile bir kadın ise Ünye Özel Çakırtepe Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak hayatını kaybetti. Kadının bebeğinin de kurtarılamadığı belirtildi.

Araç içerisinden yaralı olarak kurtarılan 2 kişi Ünye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.