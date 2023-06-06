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Ordu’da uçurumdan düşen otomobilin sürücüsü öldü

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yaklaşık 50 metre yükseklikten yuvarlanıp, alt yola düşen otomobilin sürücüsü Mikail Taşpınar, hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 10:06 - 06 Haziran 2023 Güncellenme:
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Ordu’da uçurumdan düşen otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçenin Yeşilyurt- Gelinkaya yolu üzerinde meydana geldi. Mikail Taşpınar'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yaklaşık 50 metreden yuvarlanıp alt yola düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mikail Taşpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mikail Taşpınar

Taşpınar'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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