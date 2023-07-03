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Orman yangınından kaçan domuz yüzerek limana geldi

Muğla'nın Datça ilçesinde, makilik alanda çıkan yangından kaçan yaban domuzunun, yüzerek limana geldiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Yayınlanma: 15:10 - 03 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Muğla’da kıyıdaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, yüzerek limana gelen domuzun, teknelerin arasından iskeleye ulaşması ve çevredekilerin yaşadığı heyecan yer alıyor.

İskeleye çıkamayan yaban domuzunun teknelerin arasından yüzerek gözden kaybolduğu görülüyor.

Limandaki denizciler tarafından Taşlık Plajı’ndan karaya çıkartılan domuzun, doğal yaşam alanına döndüğü öğrenildi.

İskele Mahallesi’nde 29 Haziran’da çıkan yangında yaklaşık 25 hektar makilik alan zarar görmüştü. (AA)

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