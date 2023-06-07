Örnek validen biri bakan diğeri İstanbul Valisi oldu

İçişleri Bakanı olan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kağıt toplayıcılarını makamında ağırlamıştı Gaziantep ve İstanbul’da Yerlikaya’dan sonra vali olan Davut Gül öğrencilere çare olmuştu.

Ahmet KAYA

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SÖZCÜ, “DEVLETİN VALİSİ BÖYLE OLMALI” DİYE YAZDI, İKİSİ DE TERFİ ETTİ

Yaptıkları icraatlarla hem toplumun hem de siyasilerin takdirini toplayan iki eski Gaziantep Valisi'nin devlet kademelerindeki yükselişi sürüyor. 2021 yılında Gaziantep Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Ümmü Gülsüm Kız Yurdu'nda kalan çok sayıda öğrenci, yemeklerinin kalitesiz, porsiyonlarının küçük, fiyatlarının çok yüksek olduğu gerekçesiyle pencerelerden “Yurtta Açız” sloganları attı. Öğrenciler, “Porsiyon küçük, fiyatlar büyük. Elinizi vicdanınıza koyun, sabredemiyoruz. Yarı tok yarı aç gezmek istemiyoruz” diye tepkilerini dile getirdi. Bu isyan SÖZCÜ'de “Yurttan Açız feryadı” manşetiyle haberleşti.

SİZ BİZE EMANETSİNİZ

Aynı gün Gaziantep Valisi Davut Gül, öğrencilerin çekinmeden sorunlarını anlatabilmeleri için hiçbir görevliyi yanına almadan yurda gitti. Onlarla akşam yemeği yiyen Vali Gül, temsilcilerinden sorunları dinledikten sonra, “Sizler, ailelerinizden uzak, bize onların emanetisiniz. Devletimizin size tanıdığı imkanların takipçisi olmayacağız. İnşallah aynı sorunu bir daha yaşamayacaksınız” sözü verdi. Gül'ün bu ziyaretinden sonra öğrencilerden aynı doğrultuda şikayet duyulmadı.

Aynı gün, eski Gaziantep Valisi olan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise megakentteki kağıt toplayıcılarını makamında ağırlayarak sorunlarını dinledi. Onlarla hatıra fotoğrafı da çektiren ve sosyal medya hesabından yayınlayan Yerlikaya'ya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu teşekkür ederek, “Fakirin, fukaranın yanında olan bürokratlarımızın başımızın üstünde yeri var” açıklamasını yaptı. Halef-selef valilerden Ali Yerlikaya yeni kabinede İçişleri Bakanı olarak yer aldı. Ondan boşalan İstanbul Valiliği görevine ise Davut Gül atandı.