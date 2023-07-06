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Ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan Şükran Göralp (76) hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

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Ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Akhisar’dan Manisa istikametine seyir halinde olan Nadir S. (69) yönetimindeki 34 BH 6935 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Refüjü aşan otomobil karşı şeride geçerek, Manisa-Akhisar istikametine doğru seyir halinde olan Ö.E. (36) yönetimindeki 45 AG 630 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, otomobilde yolcu konumunda bulunan Şükran Göralp’in olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Yaralanan otomobil sürücüsü Nadir S., eşi Nurdan S. (62) ile kamyonet sürücüsü Ö.E. ambulans ile Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve Akhisar’daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alının yaralıların hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. (DHA)

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