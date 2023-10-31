Osmangazi Köprüsünde yoğun sis

Osmangazi Köprüsü, gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilerleyen saatlerinde yoğunlaşan sis, görüş mesafesini olumsuz etkiledi.

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İzmit Körfezi’nde yer alan Osmangazi Köprüsü, gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilerleyen saatlerinde yoğunlaşan sis nedeniyle etkilendi.

Sis, görüş mesafesini olumsuz etkileyerek sürücüler için risk oluşturdu. Bu durum üzerine trafik işaretçileri, Osmangazi Köprüsü’nü kullanacak sürücülere dikkatli olmaları ve güvenli bir şekilde seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Polis ekipleri de kontrol noktalarında sürücüleri, güvenli takip mesafelerini korumaları konusunda ikaz etti. Sisin gün içinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bu nedenle sürücülerin sisli hava koşullarına karşı dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önem taşıyor. (AA)

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