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Otobüs şarampole devrildi: 15 yaralı

Denizli'nin Çal ilçesinde şarampole devrilen otobüsteki 1'i çocuk 15 kişi yaralandı.

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Otobüs şarampole devrildi: 15 yaralı

Ahmet Merç idaresindeki 63 AFU 453 plakalı işçileri taşıyan otobüs, Şapçılar Mahallesi’nde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve çevre ilçelerden sağlık ekipleri sevk edildi.

15 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 1’i çocuk 15 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.,

Otobüstekilerin Şanlıurfa’dan Denizli’ye mevsimlik iş için gelen ve mesire alanına giden işçiler olduğu öğrenildi. (AA)

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