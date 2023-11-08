Otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Sude öldü
Aksaray'da okul çıkışı bisikletiyle gezen 5'inci sınıf öğrencisi Sude Tozak (11), 19 yaşındaki sürücünün kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Furkan Y. (19) yönetimindeki otomobil, kavşakta, okul çıkışı bisikletiyle gezen Sude Tozak’a çarptı.
Kazada yaralanan Tozak, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hasandağı Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi olan Sude Tozak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Furkan Y., gözaltına alındı. (DHA)