“OYAK iktidarın arka bahçesi oldu”

OYAK üyeleri 2022 yılı için aldıkları nemadan memnun değil. İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Ahmet Zeki Üçok, "Şeffaflık yok. OYAK, AKP’nin arka bahçesi oldu" dedi.

Veli TOPRAK

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Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) TSK mensuplarının maaşlarından emekli oluncaya kadar yüzde 10 kesinti yapıyor ve her yıl mensuplarına nema dağıtıyor. 480 bin subay, astsubay, uzman er/erbaş ve sivil memur 2022 yılı için aldıkları nemanın hayal kırıklığını yaşıyor.

TSK mensuplarının yardımlaşma ve emeklilik fonu olan OYAK maden, metalürji, çimento, kağıt, otomotiv, lojistik, finans, kimya, gıda, tarım ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

480 BİN ÜYE, 2 MİLYON AİLE

Aileleriyle birlikte 2 milyonu bulan yaklaşık 480 bin OYAK üyesinin maaşından her ay yüzde 10 kesinti yapılıyor. OYAK yönetimi de, her yıl üyelerine nema adı altında ödeme yapıyor.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Son 20 yılda nema oranları enflasyonun iki katı civarında gerçekleşti. 2022 yılında ise enflasyonun yüksekliği nedeniyle OYAK üyeleri yüzde 130-140 oranında ödeme beklerken 30 Nisan 2023 günü toplanan Genel Kurul beklentilerin çok altında yüzde 90'da kaldı.

Emekli asker ve hukukçu İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Ahmet Zeki Üçok, nema huzursuzluğunu SÖZCÜ'ye anlattı ve şunları söyledi:

“Şeffaflık yok. Kimse nema nasıl hesaplanıyor, hangi kalemler hangi oranda etki ediyor habersiz. Tamamı AKP tarafından atanmış bir yönetim kurulu var. OYAK, AKP'nin arka bahçesi oldu. 15 Mayıs sabahı sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı ve biz iktidar olunca 2022 yılı nemasını gerçek rakamlarla tespiti için bağımsız bir kuruluşa incelettireceğiz aradaki fark ödenecek.”

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