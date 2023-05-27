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Özer’den “100 öğrencili her okula bir rehber öğretmen” duyurusu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen bulunmasının zorunlu olacağını duyurdu. 

Yayınlanma: 10:28 - 27 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Özer’den “100 öğrencili her okula bir rehber öğretmen” duyurusu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, rehber öğretmen adaylarına yönelik bir müjde paylaşmak istediğini belirtti.

Bakan Özer, “Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak. Okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını sürekli desteklemeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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