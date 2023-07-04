Özge’nin bitmeyen kâbusu

Üzerine içki döküp yakmaya çalışan eşinden boşandı, tehdit ve şiddetinden kurtulamadı

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Adana’da Özge Polat (31), henüz 17 yaşındayken evlendiği Özkan Ö.den (34) sürekli şiddet görüp, üzerine içki dökerek yakmaya çalışılıp, ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle 2019 yılında boşandı. Eşinin tehditlerinin devam etmesi ve 2 çocuğunu geçen hafta yurda vereceğini söylemesi üzerine yeniden çıkan tartışma sonra darbedildiğini belirten Polat, “Rapor alıp şikayetçi olduk. Kendi de ifade verdikten sonra telefonla arayıp, ailemi tehdit etti” dedi.

Kentte güzellik salonu işleten Özge Polat, henüz 17 yaşındayken bir şehirlerarası otobüs firmasının ortağı olan Özkan Ö. ile 2009 yılında evlendi.

Çiftin bu evlilikten bir kız ve bir oğlu oldu. Polat, iddiaya göre, kıskançlık krizine giren eşinden psikolojik ve fiziksel şiddet görmeye başladı.

Çocuklarının babasız büyümemesi için bu şiddeti ailesi ve yakınlarından gizlediğini söyleyen Polat, 2016 yılında eşinin kendisini aldattığını öğrenip, boşanma davası açtı.

Eve gelen tebligatı gören Özkan Ö., öfkelenip, darbettiği Polat’ın üzerine içki döküp, yakmaya çalıştı. Farklı tarihlerde eşi için uzaklaştırma kararı çıkarttıran Polat, yaşadığı şiddete daha fazla dayanamayıp 2019 yılında Özkan Ö.den boşandı. Buna rağmen Polat’ın evini basan Özkan Ö., kadının başına silah dayayıp, ölümle tehdit etti.

Son olarak geçen hafta tartışma yaşadıklarını ve darbedildiğini anlatan Polat, “Oğlumu gece almıştı ve birlikte kalmışlardı. Ertesi gün çocuğu eve getirmiş ancak kızımla dışarıdaydım. Ben de haber vermesi gerektiğini söyledim. Birden öfkelenip, Çocuklara bakmıyorsun, sürekli dışarıda geziyorsun, çalışıyorsun diyerek bağırdı ve çocukları yurda göndereceğini söyledi. Oğlumu emniyete götürüp, Adresi verdim, kızı da almaya gelecekler dedi. Ben de bunun üzerine kızımı anneme bırakıp, babamla birlikte emniyete gittim. Kapıda bekliyordu ve bana saldırdı. Babamla aralarında bir arbede oldu ve sonrasında darp raporu alıp, şikayetçi olduk. Kendi de ifade verdikten sonra telefonla arayıp, ailemi tehdit etti” diye konuştu.

DEFALARCA ALDATILDIM

Yıllarca sustuğunu ve yaşadığı şiddeti kimseye anlatmadığını belirten Polat, “Ben sustukça, bu katlanarak bana geri döndü. Artık susmak istemiyorum ve birilerinin buna dur demesini istiyorum. Boşandıktan sonra başka bir suçtan 2021 yılında bir yıl cezaevinde kaldı. Çocuklarımın babası olduğu için ona orada da destek verdim. Geldiğim nokta yine bu. Defalarca aldatıldım ve 2 kez boşanma davası açtım. Bu nedenle bile çok ciddi dayaklar yedim” dedi.

ÇOCUKLARIM İÇİN SUSMAYACAĞIM

Çocuklarını elinden almaya çalışıp, yurda göndermek istemesinin bardağı taşıran son damla olduğunu kaydeden Polat, “Saplantılı bir şekilde peşimden geliyordu. Bundan 6 yıl önce darbedildim ve kadın sığınma evinde kaldım. Artık çok yoruldum. Çocuklara bakmadığımı söyleyip, bu kez de onlar üzerinden saldırmaya başladı. Madem ben bakamıyorum, bir baba olarak kendisi bakabilirdi. Çocukları yurda vermek, onları bu denli ağlatıp, üzmek ne demek? Kızım, kardeşi yurda gidecek diye ağlıyordu. Oğlum ise ablasının ağlamaması için kendisini yurda göndermesini istiyordu. Yeterince sustum, artık çocuklarım için susmayacağım” ifadesini kullandı. (DHA)